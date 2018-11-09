Полтавчани ініціювали кримінальне провадження проти латифундиста "Кернел"

"В кінці вересня я подав заяву про злочин в Лубенське відділення поліції ГУНП в Полтавській області. Сьогодні я отримав від поліції лист про те, що вони виявили кримінальні ознаки (в діяльності Кернел - ред.) І відкрили кримінальне провадження за фактом неправомірного заволодіння чужим майном", - розповів він.

За словами Трубки, "Кернел" позбавив місцевих жителів молочно-товарної ферми і тракторної бригади, які з радянських часів належали їм на праві спільної власності.

"Молочно-товарну ферму вони розібрали, тварин вивезли... Тракторну бригаду вирізали на металобрухт. Загалом роблять, що хочуть", - скаржиться Трубка.

У минулому році, за його словами, "Кернел" ледь не став винуватцем отруєння річки Сули.

"На території колишньої тракторної бригади вони вирішили будувати завод з обробки зерна, з використанням хімії. Люди піднялися і не дали цього зробити - у нас поруч з селом річка Сула, і це екологічно небезпечно", - розповів Трубка.

Про обіцяне працевлаштування та розвитку села ніхто вже не згадує, констатує він.

"Село пустує, страшно дивитися. Школу закрили. Дитсадок закривається - немає діток, молодь їде в Польщу.

Пробували говорити з "Кернел", але марно. Все спілкування звелося до того, що їм краще все знищити, для них головне земля.

А ми пробуємо чинити опір і пішли в поліцію", - резюмував Трубка.

Нагадаємо, у вересні "Кернел" став винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області. Виявилося, що компанія, яка випускає соняшникову олію "Чумак", "Щедрий дар" та "Стожар" використовувала при обробці полів гліфосат, названий Міжнародним агентством з вивчення раку (МАВР) канцерогеном.

Паралельно претензії до "Кернел" висуває податкова, яка підозрює компанію в "обналу" з метою ухилення від сплати податків.