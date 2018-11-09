Полтавчани ініціювали кримінальне провадження проти латифундиста "Кернел"

ukru
Ексклюзив
12:16 • 35630 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 88157 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 87745 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 79392 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 102275 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 112497 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 70570 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81385 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 150295 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224831 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.8 м/с
55 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 142328 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 119891 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 106999 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 100458 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 69834 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 88143 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 112491 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 150292 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 498197 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 578172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 44947 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 51591 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 188762 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 184094 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 183287 перегляди
Актуальне
Полтавчани ініціювали кримінальне провадження проти латифундиста "Кернел"

Полтавчани ініціювали кримінальне провадження проти латифундиста "Кернел"

Київ • УНН

 • 10155 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Полтавчани вимагають від правоохоронців зупинити самоуправство агрохолдингу "Кернел" і повернути відібране у них майно. Про це УНН повідомив підписант заяви про злочин, житель села Мацківці Олександр Трубка.

"В кінці вересня я подав заяву про злочин в Лубенське відділення поліції ГУНП в Полтавській області. Сьогодні я отримав від поліції лист про те, що вони виявили кримінальні ознаки (в діяльності Кернел - ред.) І відкрили кримінальне провадження за фактом неправомірного заволодіння чужим майном", - розповів він.

За словами Трубки, "Кернел" позбавив місцевих жителів молочно-товарної ферми і тракторної бригади, які з радянських часів належали їм на праві спільної власності.

"Молочно-товарну ферму вони розібрали, тварин вивезли... Тракторну бригаду вирізали на металобрухт. Загалом роблять, що хочуть", - скаржиться Трубка.

У минулому році, за його словами, "Кернел" ледь не став винуватцем отруєння річки Сули.

"На території колишньої тракторної бригади вони вирішили будувати завод з обробки зерна, з використанням хімії. Люди піднялися і не дали цього зробити - у нас поруч з селом річка Сула, і це екологічно небезпечно", - розповів Трубка.

Про обіцяне працевлаштування та розвитку села ніхто вже не згадує, констатує він.

"Село пустує, страшно дивитися. Школу закрили. Дитсадок закривається - немає діток, молодь їде в Польщу.

Пробували говорити з "Кернел", але марно. Все спілкування звелося до того, що їм краще все знищити, для них головне земля.

А ми пробуємо чинити опір і пішли в поліцію", - резюмував Трубка.

Нагадаємо, у вересні "Кернел" став винуватцем масового отруєння жителів Тернопільської області. Виявилося, що компанія, яка випускає соняшникову олію "Чумак", "Щедрий дар" та "Стожар" використовувала при обробці полів гліфосат, названий Міжнародним агентством з вивчення раку (МАВР) канцерогеном.

Паралельно претензії до "Кернел" висуває податкова, яка підозрює компанію в "обналу" з метою ухилення від сплати податків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$258.31
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,732.63
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17