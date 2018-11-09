Полтавчане инициировали уголовное производство против латифундиста “Кернел”
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Полтавчане требуют от правоохранителей остановить самоуправство агрохолдинга “Кернел” и вернуть отобранное у них имущество. Об этом УНН сообщил подписант заявления о преступлении, житель села Мацкивцы Александр Трубка.
“В конце сентября я подал заявление о преступлении в Лубенское отделение полиции ГУНП в Полтавской области. Сегодня я получил от полиции письмо о том, что они обнаружили уголовные признаки (в деятельности Кернел — ред.) и открыли уголовное производство по факту неправомерного присвоения чужого имущества”, — рассказал он.
По словам Трубки, “Кернел” лишил местных жителей молочно-товарной фермы и тракторной бригады, которые с советских времен принадлежали им на праве совместной собственности.
“Молочно-товарную ферму они разобрали, животных вывезли.. Тракторную бригаду вырезали на металлолом. В общем делают, что хотят”, — жалуется Трубка.
В прошлом году, по его словам, “Кернел” едва не стал виновником отравления реки Сулы.
“На территории бывшей тракторной бригады они решили строить завод по обработке зерна, с использованием химии. Люди поднялись и не дали этого сделать — у нас рядом с селом река Сула, и это экологически опасно”, — рассказал Трубка.
Об обещанном трудоустройстве и развитии села никто уже не вспоминает, констатирует он.
“Село пустует, страшно смотреть. Школу закрыли. Детсад закрывается — нет деток, молодежь уезжает в Польщу.
Пробовали говорить с „Кернел“, но бесполезно. Все общение свелось к тому, что им лучше все уничтожить, для них главное земля.
А мы пробуем сопротивляться и пошли в полицию”, — резюмировал Трубка.
Напомним, в сентябре “Кернел” стал виновником массового отравления жителей Тернопольской области. Оказалось, что компания, выпускающая подсолнечное масло “Чумак”, “Щедрый дар” и “Стожар” использовала при обработке полей глифосат, названный Международным агентством по изучению рака (МАИР) канцерогеном.
Параллельно, претензии к “Кернел” предъявляет налоговая, которая подозревает компанию в “обнале” с целью уклонения от уплаты налогов.