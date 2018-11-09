Полтавчане инициировали уголовное производство против латифундиста “Кернел”

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106845 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113735 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151359 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145605 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136995 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128467 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171980 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Полтавчане инициировали уголовное производство против латифундиста “Кернел”

Полтавчане инициировали уголовное производство против латифундиста “Кернел”

Киев  •  УНН

 • 10154 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Полтавчане требуют от правоохранителей остановить самоуправство агрохолдинга “Кернел” и вернуть отобранное у них имущество. Об этом УНН сообщил подписант заявления о преступлении, житель села Мацкивцы Александр Трубка.

“В конце сентября я подал заявление о преступлении в Лубенское отделение полиции ГУНП в Полтавской области. Сегодня я получил от полиции письмо о том, что они обнаружили уголовные признаки (в деятельности Кернел — ред.) и открыли уголовное производство по факту неправомерного присвоения чужого имущества”, — рассказал он.

По словам Трубки, “Кернел” лишил местных жителей молочно-товарной фермы и тракторной бригады, которые с советских времен принадлежали им на праве совместной собственности.

“Молочно-товарную ферму они разобрали, животных вывезли.. Тракторную бригаду вырезали на металлолом. В общем делают, что хотят”, — жалуется Трубка.

В прошлом году, по его словам, “Кернел” едва не стал виновником отравления реки Сулы.

“На территории бывшей тракторной бригады они решили строить завод по обработке зерна, с использованием химии. Люди поднялись и не дали этого сделать — у нас рядом с селом река Сула, и это экологически опасно”, — рассказал Трубка.

Об обещанном трудоустройстве и развитии села никто уже не вспоминает, констатирует он.

“Село пустует, страшно смотреть. Школу закрыли. Детсад закрывается — нет деток, молодежь уезжает в Польщу.

Пробовали говорить с „Кернел“, но бесполезно. Все общение свелось к тому, что им лучше все уничтожить, для них главное земля.

А мы пробуем сопротивляться и пошли в полицию”, — резюмировал Трубка.

Напомним, в сентябре “Кернел” стал виновником массового отравления жителей Тернопольской области. Оказалось, что компания, выпускающая подсолнечное масло “Чумак”, “Щедрый дар” и “Стожар” использовала при обработке полей глифосат, названный Международным агентством по изучению рака (МАИР) канцерогеном.

Параллельно, претензии к “Кернел” предъявляет налоговая, которая подозревает компанию в “обнале” с целью уклонения от уплаты налогов.

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