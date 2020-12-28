Польський уряд офіційно заявив про безкоштовні щеплення від COVID-19 для українських заробітчан
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Польський уряд офіційно заявив, що українці, які працюють у Польщі, зможуть безкоштовно отримати вакцину від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
“Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть вакцину отримати безкоштовно”, — сказав глава канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик.
Зазначається, що на запитання, чи вимагатиметься в таких випадках ще й дозвіл на роботу, Дворчик пояснив, що додаткових документів, окрім документів, які підтверджують, що дана особа має регульоване місце проживання в Польщі, вимагатися не будуть.
“Цим людям не потрібно мати додаткові документи, будь-який дозвіл на роботу чи посвідку про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні”, — додав він.
За його словами, вакцинуватись можуть також і не застраховані особи, в тому числі — безхатченки.
“Перша партія вакцини надійшла до Польщі у п’ятницю, перша вакцинація від COVID-19 розпочалась у неділю. До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 мільйона доз вакцини”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на першому етапі в Україні планують вакцинувати від COVID-19 щонайменше 350 тис. осіб.