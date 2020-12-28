Польський уряд офіційно заявив про безкоштовні щеплення від COVID-19 для українських заробітчан

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 4080 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 13914 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 23284 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 33655 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 57152 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 103632 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 188738 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 210918 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182646 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172966 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 13598 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 30467 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 59049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 36327 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 25275 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 4046 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 25768 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 216481 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 246359 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 333708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 3638 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 4962 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 10897 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 12378 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 59391 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Польський уряд офіційно заявив про безкоштовні щеплення від COVID-19 для українських заробітчан

Київ • УНН

 • 13671 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Польський уряд офіційно заявив, що українці, які працюють у Польщі, зможуть безкоштовно отримати вакцину від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Польський уряд офіційно заявив про безкоштовні щеплення від COVID-19 для українських заробітчан

“Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть вакцину отримати безкоштовно”, — сказав глава канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик.

Зазначається, що на запитання, чи вимагатиметься в таких випадках ще й дозвіл на роботу, Дворчик пояснив, що додаткових документів, окрім документів, які підтверджують, що дана особа має регульоване місце проживання в Польщі, вимагатися не будуть.

“Цим людям не потрібно мати додаткові документи, будь-який дозвіл на роботу чи посвідку про навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні”, — додав він.

За його словами, вакцинуватись можуть також і не застраховані особи, в тому числі — безхатченки.

“Перша партія вакцини надійшла до Польщі у п’ятницю, перша вакцинація від COVID-19 розпочалась у неділю. До кінця січня до Польщі має бути доставлено 1,5 мільйона доз вакцини”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на першому етапі в Україні планують вакцинувати від COVID-19 щонайменше 350 тис. осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99