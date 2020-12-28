Польское правительство официально заявило о бесплатных прививках от COVID-19 для украинских заробитчан
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Польское правительство официально заявило, что украинцы, работающие в Польше, смогут бесплатно получить вакцину от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
“Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут вакцину получить бесплатно”, — сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.
Отмечается, что на вопрос, потребуется ли в таких случаях еще и разрешение на работу, Дворчик пояснил, что дополнительных документов, кроме документов, которые подтверждают, что данное лицо имеет регулируемое место жительства в Польше, требоваться не будут.
“Этим людям не нужно иметь дополнительные документы, любое разрешение на работу или вид об обучении, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране”, — добавил он.
По его словам, прививаться могут также и не застрахованные лица, в том числе — бездомные.
“Первая партия вакцины поступила в Польшу в пятницу, первая вакцинация от COVID-19 началась в воскресенье. До конца января в Польшу должно быть доставлено 1,5 миллиона доз вакцины”, — указано в сообщении.
Напомним, на первом этапе в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 не менее 350 тыс. человек.