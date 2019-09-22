Польський режисер виграла кінонагороду за фільм про Голодомор в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Польський режисер Аґнєшка Голланд отримала нагороду фестивалю "Золоті Леви" за фільм про Голодомор в Україні, передає УНН із посиланням на Польське Радіо.
Так, у польському місті Ґдиня, у суботу, 21 вересня, закінчився 44 Фестиваль польських художніх фільмів. Головну нагороду фестивалю "Золоті Леви" отримала режисерка Аґнєшка Голланд за фільм "Громадянин Джонс" про журналіста, який у 1930 роках розкрив світові таємницю Голодомору в Україні.
Режисер розповіла журналістам, що зняла цей фільм, аби нагадати про трагедію мільйонів жертв злочинної системи, якою був комунізм. За її словами, також важливо говорити про журналістську відвагу.
"Це розповіді, які паралельно з’єднані одна з одною. Коли немає журналістської свободи, коли ЗМІ не є вільними, коли журналісти віддають себе пропаганді навіть із найкращих намірів, коли служать партії чи уряду, а не істині, тоді такі події, як Голодомор, стають дуже можливими", - наголосила вона.
Фільм розповідає історію молодого, сміливого валлійського журналіста Ґарет Джонс, який, ризикуючи своїм життям, намагається розповісти про Голодомор. Джонс стає наочним свідком трагедії Голодомору в Україні. Після повернення до Лондона він її висвітлює. Публікацію замовчують, а її справжність ставлять під сумнів західні журналісти, які залишаються під впливом Кремля.
Додамо, що історичний трилер "Ґарет Джонс", що створюється за підтримки Держкіно, увійшов до основної конкурсної програми Берлінського міжнародного кінофестивалю.
Нагадаємо, у 2018 році сенатор Республіки Польща Ярослав Обремскі вручив Голові Верховної Ради Андрію Парубію рішення Сенату Польщі про визнання Голодомору геноцидом українського народу.