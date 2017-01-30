Польський інститут національної пам'яті оприлюднив близько 8,5 тис. прізвищ співробітників концтабору Аушвіц
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Польський інститут національної пам'яті (ІНП) опублікував близько 8,5 тис прізвищ співробітників СС, які працювали в концтаборі Аушвіц (Освенцим), передає УНН з посиланням на Радіо Польща.
“Це історичний день. Ця база — лише початок. Ми почали з табору смерті Аушвіц, але в майбутньому база поповнюватиметься прізвищами співробітників СС, які працювали в інших нацистських концтаборах”, — заявив під час прес-конференції в Кракові директор ІНП Ярослав Шарек.
Він підкреслив, що база з прізвищами є відповіддю на використання виразу “польські табори смерті”.
“Раз хтось говорить про ” польські концтабори “, то ми показуємо співробітників табору, команду СС. Більш того, ми зробили цей список доступним в інтернеті, чого раніше ніхто не робив ”, - додав Я.Шарек.
Опублікована інститутом база містить не тільки особисті дані, а й фотографії, а також судові вироки співробітникам СС.
Відзначимо, що кілька людей, що увійшли до списку, наразі живі.
За інформацією, поданою ІНП в Освенцимі було вбито близько 1 млн євреїв, до 75 тис. поляків, 21 тис. ромів, 15 тис. радянських військовополонених.
Загальна кількість осіб, які були вбиті там, сягає близько 1 млн 100 тис.