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Польський інститут національної пам'яті оприлюднив близько 8,5 тис. прізвищ співробітників концтабору Аушвіц

Польський інститут національної пам'яті оприлюднив близько 8,5 тис. прізвищ співробітників концтабору Аушвіц

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Польський інститут національної пам'яті (ІНП) опублікував близько 8,5 тис прізвищ співробітників СС, які працювали в концтаборі Аушвіц (Освенцим), передає УНН з посиланням на Радіо Польща.

“Це історичний день. Ця база — лише початок. Ми почали з табору смерті Аушвіц, але в майбутньому база поповнюватиметься прізвищами співробітників СС, які працювали в інших нацистських концтаборах”, — заявив під час прес-конференції в Кракові директор ІНП Ярослав Шарек.

Він підкреслив, що база з прізвищами є відповіддю на використання виразу “польські табори смерті”.

“Раз хтось говорить про ” польські концтабори “, то ми показуємо співробітників табору, команду СС. Більш того, ми зробили цей список доступним в інтернеті, чого раніше ніхто не робив ”, - додав Я.Шарек.

Опублікована інститутом база містить не тільки особисті дані, а й фотографії, а також судові вироки співробітникам СС.

Відзначимо, що кілька людей, що увійшли до списку, наразі живі.

За інформацією, поданою ІНП в Освенцимі було вбито близько 1 млн євреїв, до 75 тис. поляків, 21 тис. ромів, 15 тис. радянських військовополонених.

Загальна кількість осіб, які були вбиті там, сягає близько 1 млн 100 тис.

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