Польский институт национальной памяти обнародовал около 8,5 тыс. фамилий сотрудников концлагеря Аушвиц
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Польский институт национальной памяти (ИНП) опубликовал около 8,5 тыс фамилий сотрудников СС, которые работали в концлагере Аушвиц (Освенцим), передает УНН со ссылкой на Радио Польша.
"Это исторический день. Эта база - только начало. Мы начали с лагеря смерти Аушвиц, но в будущем база будет пополняться фамилиями сотрудников СС, которые работали в других нацистских концлагерях ", - заявил во время пресс-конференции в Кракове директор ИНП Ярослав Шарек.
Он подчеркнул, что база с фамилиями является ответом на использование выражения "польские лагеря смерти".
"Раз кто-то говорит о" польские концлагеря ", то мы показываем сотрудников лагеря, команду СС. Более того, мы сделали этот список доступным в интернете, чего раньше никто не делал ", - добавил Я.Шарек.
Опубликована институтом база содержит не только личные данные, но и фотографии, а также судебные приговоры сотрудникам СС.
Отметим, что несколько человек, вошедшие в список, пока живы.
По информации, представленной ИНП в Освенциме было убито около 1 млн евреев, до 75 тыс. поляков, 21 тыс. цыган, 15 тыс. советских военнопленных.
Общее количество лиц, которые были убиты там, составляет около 1 млн 100 тыс.