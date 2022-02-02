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Польський дипломат під час прогулянки у горах випадково виявив загублене стародавнє місто

Польський дипломат під час прогулянки у горах випадково виявив загублене стародавнє місто

Київ • УНН

 • 32984 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Польський дипломат Роберт Д. Рокіцькі, який працює у Туреччині, знайшов стародавнє місто Фіваса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ancient Origins.

Деталі

Чоловік працює у посольстві в Анкарі. Рокіцькі любить археологію і стародавню історію, а тому часто вивчає дику турецьку сільську місцевість.

“Тут я можу вільно займатися своїм улюбленим видом туризму, який я називаю „histracking“ — походом по бездоріжжю в пошуках історичних місць. Він поєднує у собі природні та культурні відкриття. Тут найкраще місце для такого роду діяльності, оскільки воно багате на історичні пам’ятки і природні чудеса і забезпечує дружню атмосферу”, — розповів поляк.

Так, він прогулювався у південно-центральній Анатолії біля Таврських гір, де відвідав село Пінарка.

Чоловік вважав, що воно могло бути пов’язане з відомим історичними подіями, але замість цього знайшов загублене місто Фіваса. Йдеться про укріплене місто Малої Азії, яке до початку IX століття контролювали римляни та візантійці.

Знаходження міста протягом сотень років залишалося таємницею через віддаленість від основних маршрутів, що проходять через це місце. Знахідку будуть досліджувати вчені.

Нагадаємо

Науковці виявили на Аравійському півострові найстаріше поселення у регіоні.

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