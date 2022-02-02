Польский дипломат во время прогулки в горах случайно обнаружил затерянный древний город

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Польский дипломат Роберт Д. Рокицки, работающий в Турции, нашел древний город Фиваса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ancient Origins.

Детали

Муж работает в посольстве в Анкаре. Рокицки любит археологию и древнюю историю, а потому часто изучает дикую турецкую сельскую местность.

“Здесь я могу свободно заниматься своим любимым видом туризма, который я называю” histracking" — походом по бездорожью в поисках исторических мест. Он сочетает в себе природные и культурные открытия. Здесь лучшее место для такого рода деятельности, поскольку оно богато на исторические памятники и природные чудеса и обеспечивает дружескую атмосферу", — рассказал поляк.

Он прогуливался в юго-центральной Анатолии у Таврских гор, где посетил село Пинарка.

Мужчина считал, что оно могло быть связано с известными историческими событиями, но вместо этого нашел затерянный город Фиваса. Речь идет об укрепленном городе Малой Азии, который до начала IX века контролировали римляне и византийцы.

Нахождение города в течение сотен лет оставалось тайной из-за удаленности от основных маршрутов, проходящих через это место. Находку будут исследовать ученые.

Напомним

Ученые обнаружили на Аравийском полуострове старейшее поселение в регионе.

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