Польські водолази знайшли тіло молодого сирійця на кордоні з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Польські водолази виявили тіло 19-річного сирійця в річці на польсько-білоруському кордоні в середу, повідомило державне інформаційне агентство PAP з посиланням на поліцію і прикордонників, передає УНН.
Деталі
Прикордонники розшукували чоловіка з вівторка, коли спіймали іншого сирійця, який сказав, що його разом з іншим чоловіком зіштовхнули в річку білоруські служби, повідомляє PAP.
Водолази знайшли тіло в середу в річці Буг, яка є частиною кордону між Польщею та Білоруссю.
"Його особистість була підтверджена іншим хлопцем, з яким він намагався незаконно перейти через Буг днем раніше. Ми також знайшли документи на тілі. Таким чином, немає ніяких сумнівів в тому, що це 19-річний громадянин Сирії", - повідомляє поліція Люблінського району.
За фактом смерті біженця буде проведено розслідування.
За інформацією білоруського Еuro radio, вранці 20 жовтня громадянка Іраку приїхала в Польщу з Білорусі та одразу народила дитину. Польські прикордонники знайшли її в лісі недалеко від кордону. Закривавлена жінка лежала в спальному мішку. Виявилося, що вона тільки що народила дитину.
Прикордонники викликали медиків, і пізніше їх доставила в лікарню швидка допомога. У пресслужбі прикордонників відзначають, що небезпеки для жінки і її дитини немає.
Доповнення
Польща, Литва і Латвія повідомили про різке збільшення числа мігрантів з таких країн, як Афганістан і Ірак, які намагаються перетнути їх межі з Білорусі, що, за словами Варшави і Брюсселя, є формою гібридної війни, спрямованої на надання тиску на ЄС у зв'язку з введеними санкціями проти Мінська.
Правозахисні групи критикували уряд Польщі за його поводження з мігрантами на кордоні, звинувачуючи їх в численних незаконних діях у відповідь. Шість осіб було знайдено мертвими біля кордону після напливу мігрантів.
Польські прикордонники опублікували відео, на якому мігранти "штурмують" польський кордон з Білорусі.
Dziś cudzoziemcy koczujący po str.białoruskiej na wysokości m. Usnarz Górny siłowo forsowali granicę.Osoby rzuciły kłody drzewa na zabezpieczenia graniczne.Rzucali kamieniami w stronę funkcjonariuszy SG i #żołnierzeWP, ich działaniom asystowały służby
https://t.co/OjijObUdBm pic.twitter.com/5BXLs99Atj