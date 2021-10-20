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Польские дайверы нашли тело молодого сирийца на границе с Беларусью

Киев • УНН

 • 21561 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Польские дайверы обнаружили тело 19-летнего сирийца в реке на польско-белорусской границе в среду, сообщило государственное информационное агентство PAP со ссылкой на полицию и пограничников, передает УНН.

Польские дайверы нашли тело молодого сирийца на границе с Беларусью

Детали

Пограничники разыскивали мужчину со вторника, когда поймали другого сирийца, который сказал, что его вместе с другим мужчиной столкнули в реку белорусские службы, сообщает PAP.

Водолазы нашли тело в среду в реке Буг, которая является частью границы между Польшей и Беларусью.

"Его личность была подтверждена другим парнем, с которым он пытался незаконно перейти через Буг днем ​​ранее. Мы также нашли документы на теле. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что это 19-летний гражданин Сирии", - сообщает полиция Люблинского района.

По факту смерти беженца будет проведено расследование.

По информации белорусского Еuro radio, утром 20 октября гражданка Ирака приехала в Польшу из Беларуси и сразу родила ребенка. Польские пограничники нашли ее в лесу недалеко от границы. Окровавленная женщина лежала в спальном мешке. Оказалось, что она только что родила ребенка.

Пограничники вызвали медиков, и позже их доставила в больницу скорая помощь. В пресс-службе пограничников отмечают, что опасности для женщины и ее ребенка нет.

Дополнение

Польша, Литва и Латвия сообщили о резком увеличении числа мигрантов из таких стран, как Афганистан и Ирак, которые пытаются пересечь их границы из Беларуси, что, по словам Варшавы и Брюсселя, является формой гибридной войны, направленной на оказание давления на ЕС в связи с введенными санкциями против Минска.

Правозащитные группы критиковали правительство Польши за его обращение с мигрантами на границе, обвиняя их в многочисленных незаконных действиях в ответ. Шесть человек были найдены мертвыми у границы после наплыва мигрантов.

Польские пограничники опубликовали видео, на котором мигранты "штурмуют" польскую границу из Беларуси.

Dziś cudzoziemcy koczujący po str.białoruskiej na wysokości m. Usnarz Górny siłowo forsowali granicę.Osoby rzuciły kłody drzewa na zabezpieczenia graniczne.Rzucali kamieniami w stronę funkcjonariuszy SG i # żołnierzeWP , ich działaniom asystowały służby
https://t.co/OjijObUdBm pic.twitter.com/5BXLs99Atj

- Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 20, 2021

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