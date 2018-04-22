Польські спецслужби затримали організаторів концерту до дня народження Гітлера
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох чоловіків, які планували організувати концерт неонацистських музичних гуртів на честь дня народження Адольфа Гітлера 20 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Польське радіо”.
“У результаті спецоперації були затримані двоє чоловіків, організатори концерту. Вони будуть відправлені до прокуратури в понеділок. Я не хочу говорити про будь-які звинувачення, які будуть їм пред’явлені, оскільки слідчі заходи все ще проводяться, і дані аналізуються”, — повідомив прокурор Свидниці Томаш Орепук.
Вказано, що завдяки діям правоохоронців концерт на честь дня народження Адольфа Гітлера не відбувся.
Як повідомляв УНН, у Німеччині неонацисти провели рок-фестиваль “на честь дня народження Гітлера”.