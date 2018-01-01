Польща змінила Україну в Радбезі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Із 1 січня 2018 року Польща стала непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй від країн Східної Європи, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
Польща стала непостійним членом Ради Безпеки ООН від країн Східної Європи замість України протягом двох років.
Зазначено, що польська сторона братиме участь у розмовах і рішеннях відносно найважливіших питань світової безпеки, проте реальний вплив ООН на ці справи з кожним роком щораз більш обмежений.
Крім Польщі, від 1 січня в цій групі є, зокрема, Кувейт, Перу і Республіка Кот-д’Івуар. Польща є непостійним членом Ради безпеки ООН ушосте.
Як повідомляв УНН, Казахстан вперше став головою Радбезу ООН.