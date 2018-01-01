Польша сменила Украину в Совбезе ООН

Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы вместо Украины в течение двух лет.

Отмечено, что польская сторона будет участвовать в разговорах и решениях относительно важнейших вопросов мировой безопасности, однако реальное влияние ООН на эти дела с каждым годом все более более ограничен.

Кроме Польши, с 1 января в этой группе являются, Кувейт, Перу и Республика Кот-д'Ивуар. Польша является непостоянным членом Совета безопасности ООН в шестой раз.

Как сообщал УНН, Казахстан впервые стал председателем Совбеза ООН.