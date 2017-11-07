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Польща заборонила в'їзд одному з українських чиновників - Ващиковський

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Відносно одного українського чиновника вже почала діяти заборона на в'їзд до Польщі. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

"Відносно одного українського чиновника вже почала діяти заборона на в'їзд до Польщі", - заявив міністр.

За його словами, найближчим часом стане відомо прізвище українського чиновника.

Нагадаємо, що про введення такої процедури міністр повідомив 2 листопада. Йдеться про осіб, які займають "радикальну антипольську позицію".

Нагадаємо, в МЗС України прокоментували висловлювання глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського щодо антипольських настроїв і заявили, що в Україні немає антипольських настроїв, більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, незважаючи на відмінність в оцінках складного історичного минулого.

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