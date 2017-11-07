Польша запретила въезд одному из украинских чиновников - Ващиковский

"В отношении одного украинского чиновника уже начал действовать запрет на въезд в Польшу", - заявил министр.

По его словам, в ближайшее время станет известна фамилия украинского чиновника.

Напомним, что о введении такой процедуры министр сообщил 2 ноября. Речь идет о лицах, которые занимают "радикальную антипольскую позицию".

Напомним, в МИД Украины прокомментировали высказывания главы МИД Польши Витольда Ващиковского относительно антипольских настроений и заявили, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого.