Польша запретила въезд одному из украинских чиновников - Ващиковский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В отношении одного украинского чиновника уже начал действовать запрет на въезд в Польшу. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"В отношении одного украинского чиновника уже начал действовать запрет на въезд в Польшу", - заявил министр.
По его словам, в ближайшее время станет известна фамилия украинского чиновника.
Напомним, что о введении такой процедуры министр сообщил 2 ноября. Речь идет о лицах, которые занимают "радикальную антипольскую позицию".
Напомним, в МИД Украины прокомментировали высказывания главы МИД Польши Витольда Ващиковского относительно антипольских настроений и заявили, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого.