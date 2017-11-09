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Польща заборонила в’їзд голові Інституту національної пам’яті України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14108 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голову Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича польська влада позбавила права в’їзду на територію Польщі, передає УНН з посиланням на Dziennik.

За інформацією, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський повідомив, що ведеться процедура складання “чорного списку” у який будуть входити представники різних країн с “антипольськими” поглядами, в тому числі до списку потраплять і представники української сторони.

Видання додає, що до цього списку потрапив голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович через те, що “він у своїх роботах послідовно використовує термін "польсько-українська війна", що він применшує кількість загиблих поляків на Волині та стверджував, що у відносинах між Варшавою та Києвом ключову роль відіграє "комплекс старшого брата“ яким, на його думку, страждає влада Польщі”.

Як повідомляв УНН, Президент Польщі Анджей Дуда закликав Президента України Петра Порошенко проконтролювати те, щоб в українській владі не було людей, які мають антипольські погляди.

Українські Національні Новини

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