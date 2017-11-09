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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26301 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 45745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 55374 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59549 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52828 просмотра

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11:14 • 94829 просмотра

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Польша запретила въезд главе Института национальной памяти Украины - СМИ

Польша запретила въезд главе Института национальной памяти Украины - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14101 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича польские власти лишили права въезда на территорию Польши, передает УНН со ссылкой на Dziennik.

По информации, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что ведется процедура составления "черного списка" в который будут входить представители разных стран с "антипольскими" взглядами, в том числе в список попадут и представители украинской стороны.

Издание добавляет, что в этот список попал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович из-за того, что "он в своих работах последовательно использует термин "польско-украинская война", что он умаляет количество погибших поляков на Волыни и утверждал, что в отношениях между Варшавой и Киевом ключевую роль играет "комплекс старшего брата" которым, по его мнению, страдает власть Польши".

Как сообщал УНН, Президент Польши Дуда призвал Президента Украины Петра Порошенко проконтролировать, чтобы в украинской власти не было людей, которые имеют антипольские взгляды.

Украинские Национальные Новости

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