Польша запретила въезд главе Института национальной памяти Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича польские власти лишили права въезда на территорию Польши, передает УНН со ссылкой на Dziennik.
По информации, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что ведется процедура составления "черного списка" в который будут входить представители разных стран с "антипольскими" взглядами, в том числе в список попадут и представители украинской стороны.
Издание добавляет, что в этот список попал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович из-за того, что "он в своих работах последовательно использует термин "польско-украинская война", что он умаляет количество погибших поляков на Волыни и утверждал, что в отношениях между Варшавой и Киевом ключевую роль играет "комплекс старшего брата" которым, по его мнению, страдает власть Польши".
Как сообщал УНН, Президент Польши Дуда призвал Президента Украины Петра Порошенко проконтролировать, чтобы в украинской власти не было людей, которые имеют антипольские взгляды.