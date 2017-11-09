Польша запретила въезд главе Института национальной памяти Украины - СМИ

По информации, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что ведется процедура составления "черного списка" в который будут входить представители разных стран с "антипольскими" взглядами, в том числе в список попадут и представители украинской стороны.

Издание добавляет, что в этот список попал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович из-за того, что "он в своих работах последовательно использует термин "польско-украинская война", что он умаляет количество погибших поляков на Волыни и утверждал, что в отношениях между Варшавой и Киевом ключевую роль играет "комплекс старшего брата" которым, по его мнению, страдает власть Польши".

Как сообщал УНН, Президент Польши Дуда призвал Президента Украины Петра Порошенко проконтролировать, чтобы в украинской власти не было людей, которые имеют антипольские взгляды.