Польща з 2019 року закриває пішохідний пункт пропуску з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Польща закриває пішохідний пункт пропуску з Україною "Долгобичув-Угринів" в кінці року. Про це передає УНН з посиланням на прикордонну службу Польщі.
"В кінці року на пішохідному переході "Долгобичув-Угринів" закінчується пішохідний перехід. Прикордонний перехід "Долгобичув-Угринів" повністю розташований на польській стороні, де прикордонний контроль здійснюють польські та українські прикордонні служби", - йдеться у повідомленні.
Управління рухом пішоходів в "Долгобичув-Угринів" розпочалося у 2015 році. Метою пілотного проекту було оцінити соціальну потребу і визначити передбачуваний масштаб прикордонного руху для пішоходів. Отримана в ході пілотного проекту інформація буде використовуватися в майбутньому для проектування і впровадження адекватної пішохідної інфраструктури, що забезпечує належні умови і безпеку для людей, які хочуть використовувати цю форму пересування.
Протягом дня контрольний пункт пропуску перетинає близько 3,5 тисячі мандрівників, пішки або на велосипеді – близько 850 осіб.
Нагадаємо, у Державній прикордонній службі оприлюднили статистику з перетинів кордону і лінії розмежування у 2018 році.