Польща - військовим США: Ми чекали на вас десятиліттями
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Польщі в суботу, 14 січня, урочисто відзначили прибуття до країни американських військових, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На заходах у польському Жагані, де розмістяться американські підрозділи, прем’єр-міністр Беата Шидло та інші посадовці наголошували на важливості перебування в Польщі військових “найсильнішої та найбільшої армії світу”.
“Це — важливий день для Польщі, для Європи, для нашої спільної оборони”, — заявила Б.Шидло.
Міністр оборони Польщі Антоній Мачеревич, у свою чергу, заявив, що поляки чекали на прибуття американських військових “десятиліттями”.
“Іноді ми відчували, що залишилися самі, іноді майже втрачали надію, іноді відчували, що були єдиними, хто захищав цивілізацію від агресії, яка прийшла зі сходу”, — сказав А.Мачеревич.
Армійський конвой Сполучених Штатів Америки у четвер, 12 січня, прибув до Західної Польщі. Перші американські вояки прибули ще 7 січня.
Розміщення американських підрозділів стало частиною заходів НАТО із посилення східних кордонів блоку на тлі загрози з боку Російської Федерації. Ці підрозділи стануть частиною групи з чотирьох тисяч американських військових, які дислокуватимуться в країнах Балтії та Польщі.