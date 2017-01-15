Польша - военным США: Мы ждали вас десятилетиями
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Польше в субботу, 14 января, торжественно отметили прибытие в страну американских военных, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
На мероприятиях в польском Жагане, где разместятся американские подразделения, премьер-министр Беата Шидло и другие должностные лица подчеркивали важность пребывания в Польше военных "сильной и самой мощной армии мира".
"Это - важный день для Польши, для Европы, для нашей совместной обороны", - заявила Б.Шидло.
Министр обороны Польши Антоний Мачеревич, в свою очередь, заявил, что поляки ждали прибытия американских военных "десятилетиями".
"Иногда мы чувствовали, что остались одни, иногда почти теряли надежду, иногда чувствовали, что были единственными, кто защищал цивилизацию от агрессии, которая пришла с востока", - сказал А.Мачеревич.
Армейский конвой Соединенных Штатов Америки в четверг, 12 января, прибыл в Западную Польшу. Первые американские военные прибыли еще 7 января.
Размещение американских подразделений стало частью мероприятий НАТО по усилению восточных границ блока на фоне угрозы со стороны Российской Федерации. Эти подразделения станут частью группы из четырех тысяч американских военных, которые будут дислоцироваться в странах Балтии и Польше.