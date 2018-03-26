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Польща вишле чотирьох російських дипломатів

Польща вишле чотирьох російських дипломатів

Київ • УНН

 • 9566 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Польща вирішила вислати чотирьох російських дипломатів у зв'язку зі справою Скрипаля. Про це у понеділок повідомив журналістам міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає УНН з посиланням на Wiadomości.

Я.Чапутович повідомив, що Польща на зустрічі з послом Росії повідомила про рішення вислати чотирьох російських дипломатів. Дипломати мають залишити територію Польщі до 3 квітня.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що двадцять країн готуються вислати російських дипломатів через справу про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Як повідомляв УНН, колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня знайшли без свідомості в британському місті Солсбері.

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