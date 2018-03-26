Польша вышлет четырех российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Польша решила выслать четырех российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает УНН со ссылкой на Wiadomości.
Я.Чапутович рассказал, что Польша на встрече с послом России сообщила о решении выслать четырех российских дипломатов. Дипломаты должны покинуть территорию Польши до 3 апреля.
Накануне в СМИ появилась информация, что двадцать стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери Юлии.
Как сообщал УНН, бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.