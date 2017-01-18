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Польща вимагає від Києва пояснень причин заборони меру Перемишля відвідувати Україну

Польща вимагає від Києва пояснень причин заборони меру Перемишля відвідувати Україну

Київ • УНН

 • 8522 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Посольство Польщі у Києві направило до українського МЗС ноту з вимогою пояснити, чому меру Перемишля Роберту Хомі було заборонено в'їзд до України, передає УНН з посиланням на польське видання Interia Fakty.

"Зараз ми очікуємо офіційної реакції української сторони. МЗС Польщі використовує всі можливі аргументи для з'ясування ситуації, яка склалася", - заявила речниця МЗС Польщі Йоанна Вайда.

Сам мер Перемишля Роберт Хома заявив, що заборона не містить будь-яких пояснень по причинах заборони. Тому поки йому не роз’яснять, він не коментуватиме.

Як повідомляв УНН, 18 січня Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну меру польського міста Перемишль Робертові Хомі через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.

Українські Національні Новини

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