Польша требует от Киева объяснений причин запрета мэру Перемышля посещать Украину

"Сейчас мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД Польши использует все аргументы для выяснения ситуации, которая сложилась", - заявила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда.

Сам мэр Перемышля Роберт Хома заявил, что запрет не содержит каких-либо объяснений о причинах запрета. Поэтому пока ему не объяснят, он не будет комментировать.

Как сообщал УНН, 18 января Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину мэру польского города Перемышль Роберту Хоме за его участие в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.