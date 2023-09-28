Польща вимагає екстрадиції ветерана СС Галичина

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«З огляду на скандальні події в канадському парламенті, пов’язані з вшануванням у присутності президента Зеленського члена злочинного нацистського формування СС Галичина, я вжив заходів щодо можливої ​​екстрадиції цієї людини до Польщі», — сказав Чарнек Х/Twitter.

У листі до Інституту національної пам’яті Польщі, органу, який досліджує та розслідує минулі злочини проти польського народу, Чарнек попросив «терміново перевірити», чи розшукують Гуньку за злочини проти поляків єврейського походження, додавши, що «ознаки таких злочини є підставою для звернення до Канади з проханням про його екстрадицію».

Доповнення

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився від імені Канади після того, як минулого тижня ветеран СС Галичина був включений у парламентський захід на честь Президента України Володимира Зеленського.

Канадський прем’єр також зазначив, що вшанування ветерана СС Галичина було “глибоко, глибоко болюче” для євреїв, поляків, ромів, ЛГБТ спільноти та людей інших рас, які були мішенями режиму Гітлера під час Другої світової війни.

Трюдо також повторив, що “Канада глибоко шкодує” щодо використання образу Зеленського у російській пропаганді, адже росіяни протранслювали його як політика, що аплодує нацисту.