Польща відправить танки на підтримку батальйону НАТО в Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Польща відправить танкову роту для посиленням батальйону НАТО в Латвії, військових до якого має відправити Канада. Про це з посиланням на заяву міністерства оборони Польщі повідомляє видання Wiadomosci, передає УНН.
"Заступник міністра оборони Канади Джон Форстер подякував Польщі за виділення танкової роти до батальйонної бойової групи в Латвії, де основною державою буде Канада" - йдеться у заяві міністерства оборони Польщі за підсумками конференції
Halifax International Security Forum (HISF).
Генерал польської армії Роман Полко назвав це "кроком в правильному напрямку". "В інтересах Польщі є функціонування сильного НАТО", - додав він.