Польща відправить танки на підтримку батальйону НАТО в Латвії

"Заступник міністра оборони Канади Джон Форстер подякував Польщі за виділення танкової роти до батальйонної бойової групи в Латвії, де основною державою буде Канада" - йдеться у заяві міністерства оборони Польщі за підсумками конференції

Halifax International Security Forum (HISF).

Генерал польської армії Роман Полко назвав це "кроком в правильному напрямку". "В інтересах Польщі є функціонування сильного НАТО", - додав він.