Польша отправит танки в поддержку батальона НАТО в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Польша отправит танковую роту для усиления батальона НАТО в Латвии, военных в который должна отправить Канада. Об этом со ссылкой на заявление министерства обороны Польши сообщает издание Wiadomosci, передает УНН.
"Заместитель министра обороны Канады Джон Форстер поблагодарил Польшу за выделение танковой роты для батальонной боевой группы в Латвии, где основным государством будет Канада", - говорится в заявлении министерства обороны Польши по итогам конференции
Halifax International Security Forum (HISF).
Генерал польской армии Роман Полко назвал это "шагом в правильном направлении". "В интересах Польши является функционирование сильного НАТО", - добавил он.