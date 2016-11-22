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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Польша отправит танки в поддержку батальона НАТО в Латвии

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Польша отправит танковую роту для усиления батальона НАТО в Латвии, военных в который должна отправить Канада. Об этом со ссылкой на заявление министерства обороны Польши сообщает издание Wiadomosci, передает УНН.

Польша отправит танки в поддержку батальона НАТО в Латвии

"Заместитель министра обороны Канады Джон Форстер поблагодарил Польшу за выделение танковой роты для батальонной боевой группы в Латвии, где основным государством будет Канада", - говорится в заявлении министерства обороны Польши по итогам конференции
Halifax International Security Forum (HISF).

Генерал польской армии Роман Полко назвал это "шагом в правильном направлении". "В интересах Польши является функционирование сильного НАТО", - добавил он.

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