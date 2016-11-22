Польша отправит танки в поддержку батальона НАТО в Латвии

"Заместитель министра обороны Канады Джон Форстер поблагодарил Польшу за выделение танковой роты для батальонной боевой группы в Латвии, где основным государством будет Канада", - говорится в заявлении министерства обороны Польши по итогам конференции

Halifax International Security Forum (HISF).

Генерал польской армии Роман Полко назвал это "шагом в правильном направлении". "В интересах Польши является функционирование сильного НАТО", - добавил он.