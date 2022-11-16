Польща відмовила у видачі віз членам російської делегації в ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Польща відмовила у видачі віз членам російської делегації Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), які мали взяти участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, запланованій на 24-26 листопада у Варшаві. Про це пише УНН, посилаючись на "Польське радіо".
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Раніше польське радіо RMF FM повідомило, що парламентарі з росії мали приїхати до Варшави на осінню сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ, але вони не зможуть приїхати до Польщі, серед іншого "через санкції на багатьох ділянках контактів на лінії Захід-москва".
За даними RMF, йдеться про обмеження на поїздки росіян до деяких країн Євросоюзу.
"Членам делегації також повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною. Рішення стосується кількох парламентаріїв, які мали приїхати на триденну сесію, яка розпочнеться у Варшаві 24 листопада", – повідомляє RMF.
Цю інформацію пізніше Польському агентству преси (PAP) підтвердив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
Нагадаємо
Наприкінці липня Україна ініціювала процес відсторонення росії від засідань ПА ОБСЄ.