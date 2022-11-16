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Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации в ОБСЕ

Киев • УНН

 • 286179 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые должны были принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, запланированной на 24-26 ноября в Варшаве. Об этом пишет УНН, ссылаясь на "Польское радио".

Детали

Ранее польское радио RMF FM сообщило, что парламентарии из россии должны были приехать в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но они не смогут приехать в Польшу, среди прочего "из-за санкций на многих участках контактов на линии Запад-Москва".

По данным RMF, речь идет об ограничениях на поездки россиян в некоторые страны Евросоюза.

"Членам делегации также сообщили, что их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной. Решение касается нескольких парламентариев, которые должны были приехать на трехдневную сессию, которая начнется в Варшаве 24 ноября", – сообщает RMF.

Эту информацию позже Польскому агентству печати (PAP) подтвердил представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Напомним

В конце июля Украина инициировала процесс отстранения России от заседаний ПА ОБСЕ.

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