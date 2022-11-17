Польща: Україна не бере участі у розслідуванні ракетного удару

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"Якщо гості з України захочуть подивитися на розслідування, то можна буде їм його показати, як сьогодні показали мені", - сказав Дуда в четвер після відвідин місця падіння ракет в селі Пшеводов.

"Але коли йдеться про активну участь у розслідуванні, доступі до документів, інформації, то це вже вимагає конкретних договірних засад з погляду міжнародного права та міжнародних договорів", - сказав він.

Додамо

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що до розслідування допустять експертів із України, заявивши, що відповідне підтвердження надійшло з Польщі.