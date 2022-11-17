Польща: Україна не бере участі у розслідуванні ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Залучення українських фахівців до розслідування ракетного удару по території Польщі пов'язане із правилами міжнародної правової допомоги, заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає УНН з посиланням на польські ЗМІ.
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"Якщо гості з України захочуть подивитися на розслідування, то можна буде їм його показати, як сьогодні показали мені", - сказав Дуда в четвер після відвідин місця падіння ракет в селі Пшеводов.
"Але коли йдеться про активну участь у розслідуванні, доступі до документів, інформації, то це вже вимагає конкретних договірних засад з погляду міжнародного права та міжнародних договорів", - сказав він.
Додамо
Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що до розслідування допустять експертів із України, заявивши, що відповідне підтвердження надійшло з Польщі.