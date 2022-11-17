Польша: Украина не участвует в расследовании ракетного удара

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"Если гости из Украины захотят посмотреть на расследование, то можно будет им его показать, как сегодня показали мне", – сказал Дуда в четверг после посещения места падения ракет в селе Пшеводов.

"Но когда речь идет об активном участии в расследовании, доступе к документам, информации, то это уже требует конкретных договорных принципов с точки зрения международного права и международных договоров", - сказал он.

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Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что к расследованию допустят экспертов из Украины, заявив, что соответствующее подтверждение поступило из Польши.