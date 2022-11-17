Польша: Украина не участвует в расследовании ракетного удара
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вовлечение украинских специалистов в расследование ракетного удара по территории Польши связано с правилами международной правовой помощи, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает УНН со ссылкой на польские СМИ.
Цитата
"Если гости из Украины захотят посмотреть на расследование, то можно будет им его показать, как сегодня показали мне", – сказал Дуда в четверг после посещения места падения ракет в селе Пшеводов.
"Но когда речь идет об активном участии в расследовании, доступе к документам, информации, то это уже требует конкретных договорных принципов с точки зрения международного права и международных договоров", - сказал он.
Добавим
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что к расследованию допустят экспертов из Украины, заявив, что соответствующее подтверждение поступило из Польши.