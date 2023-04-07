Польща та країни Балтії наполягають на санкціях проти атомної енергетики рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Польща і країни Балтії запропонували включити в 11-й пакет санкцій Європейського союзу сферу атомної енергетики росії. У розпорядженні RMF FM є документ від 30 березня з відповідними пропозиціями до країн ЄС, передає УНН.
Деталі
Документ пропонує ввести індивідуальні санкції для членів правління "Росатому". Окрім цього, передбачається ввести наступні обмеження:
- заборону на укладання нових контрактів з компанією;
- заборону на інвестиції в російський ядерний сектор;
- заборону на імпорт російського збагаченого урану.
Цитата
“Чотири країни, які місяцями закликали до санкцій проти "Росатому", намагаючись переконати інші країни у своїй правоті, цього разу пропонують низку винятків і перехідних періодів”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, пропонується припинити "операції, контракти та інші угоди" з "Росатомом" поступово, але терміном не довше двох років.
Натомість Угорщині буде надано дев'ятирічний перехідний період для завершення будівництва атомної електростанції "Пакш" за російськими технологіями.
На думку авторів документа, країни Європейського Союзу останнім часом “все одно відмовляються від співпраці з росією в ядерній сфері”.
Зокрема, наведено приклад Чехії, яка в березні минулого року не допустила "Росатом" до участі в тендері на будівництво нової АЕС.
Згадується також Фінляндія, яка в травні того ж року відмовилася від співпраці з російським агентством щодо будівництва ядерного реактора.
Однак, як пишуть польські журналісти, буде дуже важко отримати згоду всього Європейського Союзу з цього питання.
“Угорщина і Франція, а також Болгарія, які сильно залежать від російських технологій або, як і Франція, не хочуть відмовлятися від співпраці в цій галузі, вже неодноразово висловлювали свою незгоду”, – йдеться у матеріалі.
Крім того, у Брюсселі вважають, що 11-й пакет санкцій спрямований на запобігання обходу вже запроваджених обмежень, а не на нові сфери російської економіки.
Доповнення
Пропозицію країн-членів ЄС привітав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що “санкції проти атомної енергетики рф - це саме те, що потрібно”.
За словами Єрмака, міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака зараз завершує підготовку "Плану дій щодо посилення санкцій проти російської федерації 2.0".