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Польша и страны Балтии настаивают на санкциях против атомной энергетики рф

Польша и страны Балтии настаивают на санкциях против атомной энергетики рф

Киев • УНН

 • 878465 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Польша и страны Балтии предложили включить в 11-й пакет санкций Европейского союза сферу атомной энергетики россии. В распоряжении RMF FM есть документ от 30 марта с соответствующими предложениями к странам ЕС, передает УНН.

Детали

Документ предлагает ввести индивидуальные санкции для членов правления "Росатома". Кроме этого, предполагается ввести следующие ограничения:

- запрет на заключение новых контрактов с компанией;

- запрет на инвестиции в российский ядерный сектор;

- запрет на импорт российского обогащенного урана.

Цитата

“Четыре страны, которые месяцами призывали к санкциям против "Росатома", пытаясь убедить другие страны в своей правоте, на этот раз предлагают ряд исключений и переходных периодов”, – говорится в сообщении.

В частности, предлагается прекратить "операции, контракты и другие соглашения" с "Росатомом" постепенно, но сроком не дольше двух лет.

Взамен Венгрии будет предоставлен девятилетний переходный период для завершения строительства атомной электростанции "Пакш" по российским технологиям.

По мнению авторов документа, страны Европейского Союза в последнее время “все равно отказываются от сотрудничества с россией в ядерной сфере”.

В частности, приведен пример Чехии, которая в марте прошлого года не допустила "Росатом" к участию в тендере на строительство новой АЭС.

Упоминается также Финляндия, которая в мае того же года отказалась от сотрудничества с российским агентством по строительству ядерного реактора.

Однако, как пишут польские журналисты, будет очень трудно получить согласие всего Европейского Союза по этому вопросу.

“Венгрия и Франция, а также Болгария, которые сильно зависят от российских технологий или, как и Франция, не хотят отказываться от сотрудничества в этой области, уже неоднократно выражали свое несогласие”, – говорится в материале.

Кроме того, в Брюсселе считают, что 11-й пакет санкций направлен на предотвращение обхода уже введенных ограничений, а не на новые сферы российской экономики.

Дополнение

Предложение стран-членов ЕС приветствовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что “санкции против атомной энергетики рф - это именно то, что нужно”.

По словам Ермака, международная санкционная группа Макфола-Ермака сейчас завершает подготовку "Плана действий по усилению санкций против российской федерации 2.0".

Украинские Национальные Новости

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