Польща стала на крок ближче до розгортання постійного контингенту США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Державний департамент США вивчить доцільність розгортання у Польщі постійної бази американських сухопутних військ. Стаття про це є у підписаному у понеділок Дональдом Трампом оборонному бюджеті США на 2019 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Наступного року Сполучені Штати призначать на оборону країни 717 мільярдів доларів. Це на 40 мільярдів доларів більше, ніж попереднього року
У доповіді будуть вивчені усі сторони постійної присутності військ США у Польщі: стратегічні, військові, логістичні та політичні.
Статті оборонного бюджету США не підтверджують розгортання американської бази у Польщі. Однак вперше така пропозиція буде офіційно вивчена та оцінена.
Нагадаємо, Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі постійної військової бази США. Заради цього польська влада готова інвестувати у спільний проект 1,5-2 млрд доларів, повідомляє польський портал Onet з посиланням на документ польського Міноборони.