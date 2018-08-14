Польша стала на шаг ближе к развертыванию постоянного контингента США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Государственный департамент США изучит целесообразность развертывания в Польше постоянной базы американских сухопутных войск. Статья об этом есть в подписанном в понедельник Дональдом Трампом оборонном бюджете США на 2019 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
В следующем году Соединенные Штаты выделят на оборону страны 717 млрд долларов. Это на 40 млрд долларов больше, чем годом ранее
В докладе будут изучены все стороны постоянного присутствия войск США в Польше: стратегические, военные, логистические и политические.
Статьи оборонного бюджета США не подтверждают развертывания американской базы в Польше. Однако впервые такое предложение будет официально изучено и оценено.
Напомним, Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши постоянной военной базы США. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 млрд долларов, сообщает польский портал Onet со ссылкой на документ польского Минобороны.