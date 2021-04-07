Польща продовжила локдаун до 18 квітня

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"Рішення про продовження обмежень ще на тиждень продиктовано необхідністю перевірки тенденції скорочення кількості нових заражень в післясвятковий період (Великдень християни західного обряду відзначали 4 квітня - ред.). Ми також хочемо перевірити, якими виявляться наслідки третьої хвилі епідемії для інфраструктури системи охорони здоров'я", - сказав голова польського МОЗ.

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Зокрема, до 18 квітня у країні будуть закриті ресторани, готелі, торгові центри, культурні та спортивні установи. Навчання відбуватиметься дистанційно, а в костелах зможуть одночасно перебувати 1 людина на 20 квадратних метрів площі храму.

Окрім того, Недзельський попередив, що залежно від розвитку ситуації, обмеження можуть згодом бути продовжені до 3 травня включно.

Нагадаємо

Польща 17 березня ухвалила рішення ввести карантинні заходи в масштабах всієї країни через наростання третьої хвилі епідемії.

Також країна в кінці березня запровадила обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з країн Шенгенської зони.