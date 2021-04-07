Польша продлила локдаун до 18 апреля

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"Решение о продлении ограничений еще на неделю продиктовано необходимостью проверки тенденции сокращения количества новых заражений в послепраздничный период (Пасху христиане западного обряда отмечали 4 апреля - ред.). Мы также хотим проверить, какими окажутся последствия третьей волны эпидемии для инфраструктуры системы здравоохранения", - сказал глава польского Минздрава.

Детали

В частности, до 18 апреля в стране будут закрыты рестораны, гостиницы, торговые центры, культурные и спортивные учреждения. Обучение будет проходить дистанционно, а в костелах смогут одновременно находиться 1 человек на 20 квадратных метров площади храма.

Кроме того, Недзельский предупредил, что в зависимости от развития ситуации, ограничения могут впоследствии быть продлены до 3 мая включительно.

Напомним

Польша 17 марта приняла решение ввести карантинные мероприятия в масштабах всей страны из-за нарастания третьей волны эпидемии.

Также страна в конце марта ввела обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран Шенгенской зоны.