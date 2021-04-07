Польша продлила локдаун до 18 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Польша продлила карантинные ограничения до 18 апреля - по стране будут закрыты рестораны, гостиницы, торговые центры, а также культурные учреждения и спортивные объекты. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.
Цитата:
"Решение о продлении ограничений еще на неделю продиктовано необходимостью проверки тенденции сокращения количества новых заражений в послепраздничный период (Пасху христиане западного обряда отмечали 4 апреля - ред.). Мы также хотим проверить, какими окажутся последствия третьей волны эпидемии для инфраструктуры системы здравоохранения", - сказал глава польского Минздрава.
Детали
В частности, до 18 апреля в стране будут закрыты рестораны, гостиницы, торговые центры, культурные и спортивные учреждения. Обучение будет проходить дистанционно, а в костелах смогут одновременно находиться 1 человек на 20 квадратных метров площади храма.
Кроме того, Недзельский предупредил, что в зависимости от развития ситуации, ограничения могут впоследствии быть продлены до 3 мая включительно.
Напомним
Польша 17 марта приняла решение ввести карантинные мероприятия в масштабах всей страны из-за нарастания третьей волны эпидемии.
Также страна в конце марта ввела обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран Шенгенской зоны.