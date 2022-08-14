Польща працює над концепцією відмови росіянам у видачі віз
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Польща підтримує продовження санкцій проти Росії, особливо призупинення дії угоди про зупинку візового руху для громадян РФ через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
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Польща працює над опрацюванням концепції, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз, повідомив PAP заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик.
Він додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами та зазначив, що подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.
«Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні», – сказав Вавжик.
В інтерв'ю PAP заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик заявив, що Польща виступає за продовження санкцій ЄС, особливо щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації. Водночас він визнав, що не всі країни Євросоюзу на це згодні.
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«Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням», – повідомив заступник голови зовнішньополітичного відомства.
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