Польща повинна враховувати українську позицію стосовно історичного минулого - посол

"На даний момент, мені здається, Польща повинна також зрозуміти позицію української сторони, яка має своє бачення спільної чи української історії", - зазначив посол.

За словами А.Дещиці, потрібно використати всі "інструменти, які є у стосунках України та Польщі", під час обговорення складних моментів у відносинах країн, які наразі стосуються історичної політики. На його думку, історики обох країн мають представити свої позиції та "зрозуміти один одного".

"Ми доносимо свою позицію і розраховуємо на розуміння. Не завжди так стається відразу, бо маємо нові факти і події, які польські історики та політики навіть не були готові сприймати. Але це реальність - українська держава має своє бачення історичної політики. Це бачення нове після 2014 року і з цим треба рахуватись. На це піде деякий час", - сказав А.Дещиця.

Водночас за його словами, для України стратегічне партнерство з Польщею є важливим, особливо в ситуації загрози російської агресії і для України, і для Польщі.

Як повідомляли деякі польські ЗМІ, влада країни позбавила права в’їзду на територію голову Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича.



"Офіційної відповіді від міністерства закордонних справ щодо В'ятровича ми не отримували", - розповів Андрій Дещиця.