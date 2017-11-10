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Польша должна учитывать украинскую позицию по отношению исторического прошлого - посол

Польша должна учитывать украинскую позицию по отношению исторического прошлого - посол

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина доносит свое видение исторических вопросов и рассчитывает на понимание польской стороны. Об этом в интервью "BBC Украина" заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает УНН.

"На данный момент, мне кажется, Польша должна также понять позицию украинской стороны, имеет свое видение общей или украинской истории", - отметил посол.

По словам А.Дещицы, нужно использовать все "инструменты, которые есть в отношениях Украины и Польши", при обсуждении сложных моментов в отношениях стран, которые сейчас касаются исторической политики. По его мнению, историки обеих стран должны представить свои позиции и "понять друг друга".

"Мы доносим свою позицию и рассчитываем на понимание. Не всегда так происходит сразу, так как имеем новые факты и события, которые польские историки и политики даже не были готовы воспринимать. Но это реальность - украинское государство имеет свое видение исторической политики. Это видение новое после 2014 года и с этим надо считаться. На это уйдет некоторое время", - сказал Дещица.

В то же время по его словам, для Украины стратегическое партнерство с Польшей является важным, особенно в ситуации угрозы российской агрессии и для Украины, и для Польши.

Как сообщали некоторые польские СМИ, власти страны лишила права въезда на территорию голову Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича.

"Официального ответа от министерства иностранных дел по Вьятровича мы не получали", - рассказал Андрей Дещица.

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