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Польща пообіцяла відреагувати у разі відмови України скасувати заборону на в'їзд меру Перемишля

Польща пообіцяла відреагувати у разі відмови України скасувати заборону на в'їзд меру Перемишля

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Якщо Україна не скасує заборону на в'їзд на свою територію для мера Перемишля Роберта Хоми, важко уявити подальшу співпрацю в існуючих рамках. Про це сказав заступник голови міністерства закордонних справ Польщі Ян Джєджічак, передає УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Він додав, що Польща вважає рішення української влади з цього питання "неприязним".

З його слів, польський посол в Києві Ян Пєкло негайно втрутився у ситуацію з забороною в'їзду меру Перемишля з метою з'ясування обставин справи і зустрівся, серед іншого, з представником керівництва Служби безпеки України.

Як зауважив Я.Джєджічак, МЗС Польщі здивоване рішенням СБУ. "Цей інцидент зовсім не мав статися", - підкреслив він.

Він додав, що така заборона "завдає шкоди польсько-українським відносинам", і висловив надію на те, що "наші українські партнери без... затримки скасують це рішення".

"Насправді, немає ніякого пояснення ситуації, без скасування рішення не уявляю собі співробітництва, яке є сьогодні", - сказав заступник голови МЗС країни.

Він зауважив, що якщо українська сторона не відмовиться від свого рішення, представники міністерства закордонних справ Польщі не з'являться у п'ятницю на польсько-українському форумі в Жешуві, присвячений, зокрема, модернізації і розвитку потенціалу України.

"Це буде тільки початок нашої відповіді, що буде мати насправді далекосяжні наслідки, я можу запевнити", - підкреслив він.

Нагадаємо, СБУ заборонила меру Перемишля в’їзд до України на 5 років.

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