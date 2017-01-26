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Польша пообещала отреагировать в случае отказа Украины отменить запрет на въезд мэра Перемышля

Польша пообещала отреагировать в случае отказа Украины отменить запрет на въезд мэра Перемышля

Киев • УНН

 • 12452 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Если Украина не отменит запрет на въезд на свою территорию для мэра Перемышля Роберта Хомы, трудно представить дальнейшее сотрудничество в существующих рамках. Об этом сказал заместитель главы министерства иностранных дел Польши Ян Джеджичак, передает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Он добавил, что Польша считает решение украинских властей по этому вопросу "неприязненным".

По его словам, польский посол в Киеве Ян Пекло немедленно вмешался в ситуацию с запретом въезда мэру Перемышля с целью выяснения обстоятельств дела и встретился, в том числе, с представителем руководства Службы безопасности Украины.

Как отметил Я.Джеджичак МИД Польши удивлено решением СБУ. "Этот инцидент совсем не должен был произойти", - подчеркнул он.

Он добавил, что такой запрет "наносит вред польско-украинским отношениям", и выразил надежду на то, что "наши украинские партнеры без ... задержки отменят это решение".

"На самом деле, нет никакого объяснения ситуации, без отмены решения не представляю себе сотрудничества, которое есть сегодня", - сказал замглавы МИД страны.

Он отметил, что если украинская сторона не откажется от своего решения, представители министерства иностранных дел Польши не появятся в пятницу на польско-украинском форуме в Жешуве, посвященному, в частности, модернизации и развитию потенциала Украины.

"Это будет только начало нашего ответа, что будет иметь на самом деле далеко идущие последствия, я могу заверить", - подчеркнул он.

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