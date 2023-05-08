Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Польща доставила в Україну 10 винищувачів МіГ-29. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає УНН із посиланням на повідомлення журналіста Якуба Павловського у Twitter.
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"Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29", - процитував журналіст польського міністра оборони Блащака.
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Як пише Defence24.pl, у понеділок в Оттаві почалася зустріч віце-прем'єр-міністра, глави міністерства національної оборони Полщі Маріуша Блащака з міністром оборони Канади Анітою Ананд. На переговорах йшлося про подальшу підтримку України, співпрацю в НАТО та співпрацю у сфері модернізації, повідомили вдень у Міноборони.
Під час візиту до Канади міністр національної оборони надав інформацію про те, скільки літаків МіГ-29 надала Україні Польща. Згідно з наданою інформацією, Польща передала Україні 10 літаків МіГ-29.
Про готовність передати ці літаки Україні президент Дуда заявив в інтерв'ю CNN на початку квітня. "Ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використати негайно", - сказав президент. На початку березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь говорив про можливість передачі Україні цих винищувачів радянського виробництва. Словаччина також передала 13 літаків МіГ-29.