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Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

Киев • УНН

 • 1741362 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Польша доставила в Украину 10 истребителей МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает УНН со ссылкой на сообщение журналиста Якуба Павловского в Twitter.

Цитата

"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", - процитировал журналист польского министра обороны Блащака.

Детали

Как пишет Defence24.pl, в понедельник в Оттаве началась встреча вице-премьер-министра, главы министерства национальной обороны Польши Мариуша Блащака с министром обороны Канады Анитой Ананд. На переговорах речь шла о дальнейшей поддержке Украины, сотрудничестве в НАТО и сотрудничестве в сфере модернизации, сообщили днем в Минобороны.

Во время визита в Канаду министр национальной обороны предоставил информацию о том, сколько самолетов МиГ-29 предоставила Украине Польша. Согласно предоставленной информации, Польша передала Украине 10 самолетов МиГ-29.

О готовности передать эти самолеты Украине президент Дуда заявил в интервью CNN в начале апреля. "Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно", - сказал президент. В начале марта министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил о возможности передачи Украине этих истребителей советского производства. Словакия также передала 13 самолетов МиГ-29.

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