Польща отримає від України документи про "польську операцію" НКВС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Інститут національної пам’яті Польщі отримає тисячі документів з українських архівів на тему так званої польської операції НКВС. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Польське радіо”.
У понеділок 26 березня у Варшаві відбудеться підписання договорів у цій справі, в якому візьме участь президент ІНП Польщі Ярослав Шарек та директори Державних архівів Одеської, Вінницької та Хмельницької областей. Під час так званої польської операції НКВС у 1937-1938 роках на терені Радянського Союзу було вбито щонайменше 111 тисяч поляків.
Президент ІНП Польщі Ярослав Шарек сказав, що одержані документи нагадають про забутих жертв цього злочину. Він додав, що завдяки цим документам можна буде дізнатися, передусім, тисячі прізвищ вбитих поляків, а також протоколи їхніх допитів, обвинувальні акти та смертні вироки.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко розповів про дорожню карту покращення українсько-польських відносин.