Польша получит от Украины документы о "польской операции" НКВД
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Институт национальной памяти Польши получит тысячи документов из украинских архивов на тему так называемой польской операции НКВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
В понедельник, 26 марта, в Варшаве состоится подписание договоров по этому делу, в котором примет участие президент ИНП Польши Ярослав Шарек и директор Государственного архива Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей. Во время так называемой польской операции НКВД в 1937-1938 годах на территории Советского Союза были убиты не менее 111 тысяч поляков.
Президент ИНП Польши Ярослав Шарек сказал, что полученные документы напомнят о забытых жертв этого преступления. Он добавил, что благодаря этим документам можно будет узнать, прежде всего, тысячи фамилий убитых поляков, а также протоколы их допросов, обвинительные акты и смертные приговоры.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко рассказал о дорожной карте улучшения украинского-польских отношений.