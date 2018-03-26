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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Польша получит от Украины документы о "польской операции" НКВД

Польша получит от Украины документы о "польской операции" НКВД

Киев  •  УНН

 • 10546 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Институт национальной памяти Польши получит тысячи документов из украинских архивов на тему так называемой польской операции НКВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

В понедельник, 26 марта, в Варшаве состоится подписание договоров по этому делу, в котором примет участие президент ИНП Польши Ярослав Шарек и директор Государственного архива Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей. Во время так называемой польской операции НКВД в 1937-1938 годах на территории Советского Союза были убиты не менее 111 тысяч поляков.

Президент ИНП Польши Ярослав Шарек сказал, что полученные документы напомнят о забытых жертв этого преступления. Он добавил, что благодаря этим документам можно будет узнать, прежде всего, тысячи фамилий убитых поляков, а также протоколы их допросов, обвинительные акты и смертные приговоры.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко рассказал о дорожной карте улучшения украинского-польских отношений.

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