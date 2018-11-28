Українцям не вистачає коштів на зброю нового покоління - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. На думку голови Польської палати виробників оборонної продукції Славоміра Кулаковського, українцям не вистачає коштів на зброю нового покоління, а уряд країни досі не запропонував систему фінансування військового імпорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Польске радіо.

“Важко сподіватися на зміни в оборонному бізнесі, який вимагає довіри та терпіння. Натомість постійно розриваються контакти, бо закордонні партнери не встигають стежити за кадровими змінами в Польщі”, — повідомив виданню Славомір Кулаковський.

Очільник Польської палати виробників оборонної продукції зазначив, що сьогодні Україна потребує більш сучасного озброєння та розвідувального обладнання. Однак, українцям не вистачає коштів на зброю нового покоління, а уряд країни досі не запропонував систему фінансування військового імпорту.

Додається, що на відміну від слабких міждержавних відносин Польщі та України у сфері військової промисловості, приватній польській компанії оборонного сектора WB Group вдалося налагодити успішну торгівлю з Україною. Компанія поставляє Міноборони України розвідувальне обладнання, збройні безпілотники та засоби зв’язку.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про ратифікацію Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони”.

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