Украинцам не хватает средств на оружие нового поколения - СМИ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. По мнению главы Польской палаты производителей оборонной продукции Славомира Кулаковского, Украинский не хватает средств на оружие нового поколения, а правительство страны до сих пор не предложил систему финансирования военного импорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Трудно надеяться на изменения в оборонном бизнесе, который требует доверия и терпения. Зато постоянно разрываются контакты, потому что зарубежные партнеры не успевают следить за кадровыми изменениями в Польше", - сообщил Славомир Кулаковский.

Глава Польской палаты производителей оборонной продукции отметил, что сегодня Украина нуждается в более современном вооружении и разведывательном оборудовании. Однако, украинцам не хватает средств на оружие нового поколения, а правительство страны до сих пор не предложило систему финансирования военного импорта.

Добавляется, что в отличие от слабых межгосударственных отношений Польши и Украины в сфере военной промышленности, частной польской компании оборонного сектора WB Group удалось наладить успешную торговлю с Украиной. Компания поставляет Минобороны Украины разведывательное оборудование, вооруженные беспилотники и средства связи.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны".

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