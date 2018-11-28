Украинцам не хватает средств на оружие нового поколения - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По мнению главы Польской палаты производителей оборонной продукции Славомира Кулаковского, Украинский не хватает средств на оружие нового поколения, а правительство страны до сих пор не предложил систему финансирования военного импорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Трудно надеяться на изменения в оборонном бизнесе, который требует доверия и терпения. Зато постоянно разрываются контакты, потому что зарубежные партнеры не успевают следить за кадровыми изменениями в Польше", - сообщил Славомир Кулаковский.
Глава Польской палаты производителей оборонной продукции отметил, что сегодня Украина нуждается в более современном вооружении и разведывательном оборудовании. Однако, украинцам не хватает средств на оружие нового поколения, а правительство страны до сих пор не предложило систему финансирования военного импорта.
Добавляется, что в отличие от слабых межгосударственных отношений Польши и Украины в сфере военной промышленности, частной польской компании оборонного сектора WB Group удалось наладить успешную торговлю с Украиной. Компания поставляет Минобороны Украины разведывательное оборудование, вооруженные беспилотники и средства связи.
Напомним, президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны".