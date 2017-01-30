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Польща і США розпочали спільні військові навчання

Польща і США розпочали спільні військові навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На полігоні на заході Польщі у понеділок відбулося відкриття польсько-американських військових навчань, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

У маневрах на полігоні Жагань-Карлікі беруть участь танкові загони та артилерія. Спільні вишколи мають перевірити можливості співпраці підрозділів обох армій. Як повідомив майор Артур Піньковський, такі вишколи відбуваються вже деякий час, а нинішні спеціальні покази пов’язані з візитом президента.

Президент Польщі Анджей Дуда, який відвідав церемонію відкриття, висловив надію, що присутність солдатів армії США в Польщі сприятиме зміцненню польсько-американських взаємин. За його словами, простір союзницької безпеки простягнуто на Польщу.

"Як представники народу, як представники поляків, великої традиції польської армії, з великою радістю вітаємо наших американських союзників, солдатів армії Сполучених Штатів. Ми віримо, що цей момент є історичним тому, що змінюється парадигма безпеки в нашій частині Європи і в нашій частині світу. Не лише в документах, але сьогодні фізично Північноатлантичний альянс, армія США – присутня в Польщі", – заявив президент А.Дуда.

Польський очільник сказав про впевненість, що перші спільні маневри і кожен наступний день спільних дій будуватимуть співробітництво і союзницьку дружбу між обома арміями і народами.

Американські солдати перебувають у Польщі вже кілька тижнів. Збільшення присутності США при північно-східних і південно-східних рубежах НАТО є частиною операції Atlantic Resolve, що відбувається в рамках програми збільшення американської присутності в Європі (European Reassurance Initiative), яку оголошено після російської агресії в Україні.

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